- "Der tiefe Riss durch die USA hat sich manifestiert"

Zwar sei die Rede zur Lage der Nation auch immer etwas "Theater", so Bialecki. Aber dieses Jahr habe sich gezeigt: Die Rede sei ein "tiefer Riss, der durch das Land geht seit Trumps Amtsantritt (...). Das gibt schon Anlass zu höchster Sorge."



Demokraten und Republikaner hätten mittlerweile aufgehört, miteinander zu reden, so der Journalist. Üblicherweise sei die Rede zur Lage der Nation auch ein Moment, bei dem alle Parteien mehr oder weniger Einigkeit demonstrierten. Doch bei Trumps Rede hätten die Demokraten sogar den Saal verlassen, während der Präsident noch sprach.





Demokraten wollen sich auf Wahlkampf konzentrieren

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sei ein notwendiger Schritt für Demokraten gewesen, so Bialecki – aber keiner, der mit Erfolg gekrönt sein würde. "Es war von Anfang an klar, dass ihnen das auf die Füße fallen würde." Grund dafür waren die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Republikaner im Senat. Zugleich wirkten die Demokraten erleichtert, als ob sie nun ihre Energie mehr auf den Wahlkampf und nicht mehr auf das Impeachment lenken könnten. Trump selbst habe in seiner Rede das Wort Impeachment nicht ein einziges Mal erwähnt, so Bialecki. "Das war für ihn einfach überhaupt kein Thema."