- Politischer Tabubruch in Thüringen

+++ Reaktionen aus Thüringen +++

Matthias Hey, Vorsitzende der Thüringer SPD-Fraktion gegenüber dem MDR

"Die SPD arbeitet unter diesen Bedingungen nicht mit einem von der AfD gewählten Ministerpräsidenten zusammen. Das ist bedenklich und für die Partei ein absoluter Tiefpunkt."

Mike Mohring, Vorsitzender der Thüringer CDU gegenüber dem MDR

"Wir sind nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien."



Grünen-Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling auf Twitter

"Das ist ein unfassbares Ergebnis. Die FDP lässt sich von Faschisten ins Amt heben und die CDU ist willfähiger Gehilfe!"



+++ Weitere Reaktionen +++

FDP-Vize Wolfgang Kubicki

"Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre (Bodo) Ramelow nicht verlockend."

Vorsitzender der Partei Die Linke Bernd Riexinger auf Twitter

"Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten #Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten #Höcke und der #AfD?Das ist ein #Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird. Die #FDP und #CDU müssen jetzt einiges erklären."

Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag auf Twitter

"Rot-Rot-Grün in #Thüringen hat schon jetzt fertig! Gratulation an #Ministerpräsident Thomas L. Kemmerich. An der #AfD führt kein Weg mehr vorbei! #Ramelow"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter

"Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. #Thüringen "

Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag

"Unfassbar! Die heutige Wahl von @KemmerichThL zum #Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD ist kein Unfall, sondern ein bewusster Verstoß gegen die Grundwerte unseres Landes. Mit Feinden der Demokratie lässt sich keine Zukunft für #Thüringen gestalten."

(Quelle: dpa, mdr.de)