Am Mittwoch findet die Siemens-Hauptversammlung in München statt. Dabei soll es auch um die Vereinbarkeit von Klimaschutz und Wirtschaft gehen. Der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann spricht sich dafür aus, dass die Politik "brutal viele Vorgaben" machen müsse.



Anfang Januar fand ein Treffen statt, das für Schlagzeilen sorgte: Siemens Chef Joe Kaeser traf auf Luisa Neubauer, der Umweltaktivistin von Fridays for Future. Anlass: Siemens ist beteiligt am Bau der weltweit größten Kohlemine in Australien. Heißt, der Konzern hat den Auftrag bekommen, die Zugverbindung von Mine zum Hafen zu bauen. Dagegen regte sich Widerstand - es gab bundesweit Proteste vor Siemens-Niederlassungen. Das Ende ist bekannt. Siemens hält an dem Auftrag fest und sagt, die Bedenken sind verständlich, wir müssen aber auch als Geschäftspartner verlässlich sein.

Heute ist Hauptversammlung von Siemens in München. Es sind wieder Proteste angekündigt. Ulrich Thielemann ist Direktor einer Denkfabrik für Wirtschaftsethik in Berlin. Wie bewertet er den Konflikt? "Es ist ein ziemliches Desaster", sagt Thielemann. Es wurde in der Öffentlichkeit nicht goutiert, dass Siemens da an dem Auftrag festgehalten habe.

Die Politik muss die Rahmenbedingungen vorgeben



Hat denn bei den deutschen Konzernen ein Umdenken stattgefunden bezüglich Klimaschutz und Umwelt. Werden dort neue Konzepte erarbeitet: "Das tun sie durchaus", meint Thielemann. "Der Druck auf die Unternehmen ist groß." Nicht nur von den Klimaaktivisten sondern auch von den Investoren.

Man dürfe aber nicht so blauäugig sein, dass die Investoren in der Zukuft allein darüber entscheiden. Dafür bedarf es politische Rahmenbedingungen. Die Politik müsse "brutal viele Vorgaben geben", so Thielemann. Es sei eine Illusion, wenn man glaube, der Markt reguliere sich selbst.