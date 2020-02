- "Wir erleben in Thüringen ein kalkuliertes Chaos"

"Gegenwärtig haben wir eine Regierungskrise in Thüringen", sagte Schipanski. "Wir erleben da im Thüringer Landtag kalkuliertes Chaos, in dem leider Gottes die AfD die Hauptrolle spielt."



Die Zustimmung zum Wahlergebnis aus Teilen der CDU würde Schipanski "so nicht unterschreiben". Die FDP hätte hingegen die AfD als "Steigbügelhalter akzeptiert und das ist beschämend und wie eine Zäsur in der deutschen Parteien- und Parlamentsgeschichte", so der CDU-Politiker. Eine Zusammenarbeit der CDU Thüringen mit Kemmerich bezeichnete er als einen "Makel", an dem die "Stimmen der AfD klebten". Die Union verlöre bei einer deratigen Zusammenarbeit an Glaubwürdigkeit.