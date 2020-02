- Der schwierige Weg zum Verbraucher

Die Messe "Fruit-Logistica" beeindruckt durch ihr internationales Angebot. Wie gut können sich da regionale Produkte behaupten? Für Malte Voigts, Vorstandsmitglied des Verbandes Pro Agro, sind hohe Auflagen für regionale Erzeuger ein Hauptproblem.



Mehr als 78.000 Fachbesucher, und 3.000 Aussteller - es stehen beeindruckende Zahlen hinter der Frucht- und Logistik-Messe "Fruit Logistica", die heute in Berlin beginnt. Die Messe beeindruckte immer durch ihr internationales Angebot. Doch das Klimabewusstsein wächst auch an der Obsttheke. Regionale Produkte werden stärker nachgefragt. Aber: Wie gut schafft es lokales Obst und Gemüse in unsere Supermärkte?

Malte Voigts ist Spargelbauer in Kremmen und Vorstandsmitglied des Verbandes Pro Agro. Ein Verein, der die Interessen von Erzeugern und Vermarktern regionaler Produkte aus Brandenburg und der Hauptstadtregion bündelt. Dass so viel Fernreiseobst in unseren Supermärkten liegt, ist aus seiner Sicht vor allem den Preisen und den saisonalen Gegebenheitenn geschuldet. "Nicht zu jeder Zeit ist es möglich, gewisse Produkte anzubieten", sagt Voigts. Am Ende entscheide auch der Verbraucher.

Andere Rahmenbedingungen für regionale Erzeuger

Die Preise hängten auch mit den jeweiligen Rahmenbedingungen zusammen. In manchen Ländern der Erde seien mehrere Ernten pro Jahr möglich. Geringere gesetzliche Auflagen

und niedrigere Lohnstrukturen kämen dann noch obendrauf. Voigts Appell an die Politik: Die Maßstäbe, die auf nationale Produkte angewandt werden, müssten auch auf die importierten Produkte angelegt werden. "Dann würde der Preisunterschied schnell wett gemacht werden."

Voigts macht sich dafür stark, dass auch regionale Produkte in den Supermärkten stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Kleine regionale Erzeuger würden bei der Vermarktung und Logistik unterstützt. Natürlich müsse eine gleichbleibende Qualität gewährleistet sein. "Aber nicht jeder kann alles anbieten." Der Weg zum Verbraucher sei oft schwierig, weil man zertifiziert sein muss. Das sei aber nicht für jedes Brandenburger Familienunternehmen möglich.