- Coronavirus: Wie gefährlich sind Kreuzfahrten?

Sicherheit und Gesundheit für Passagiere und Crew hätten oberste Priorität, so Grammerstorf. Der Hygienestandard auf den Schiffen weltweit sei ohnehin bereits sehr hoch. Aber im Hinblick auf das Coronavirus sei der Standard noch einmal erhöht worden, so der Kreuzfahrt-Experte. Es gebe ohnehin auf den meisten Schiffen zahlreiche Möglichkeiten, beispielsweise die Hände zu desinfizieren.



Passagiere, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in China aufgehalten oder dort gereist sind, dürften mittlerweile nicht mehr die Schiffe verlassen, so Grammerstorf. Kommen neue Gäste an Bord, werden sie mit einem Thermometer auf Fieber geprüft. Die Umstände und Einschränkungen bedauere er.





Sicherheit auf den Kreuzfahrtschiffen gewährleistet

Bei Verdachtsfällen auf den Kreuzfahrtschiffen würden die betroffenen Personen sofort isoliert. Ebenso informiere man die zuständigen Behörden und mitunter könne dann ein ganzes Schiff unter Quarantäne gestellt werden. "Natürlich sehen wir das nicht sehr gerne. Aber auf der anderen Seite ist es eine notwendige Maßnahme", so Grammerstorf.



Für die Branche selbst sieht Grammerstorf derzeit keine langfristigen negativen Folgen. Dennoch hofft er, dass die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr allzu lange erforderlich sein werden.