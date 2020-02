- Hoffmann: "Das ist eine Erfolgsbilanz"

Vor einhundert Jahren trat das Betriebsrätegesetz in Kraft. Doch wie sieht es heute mit der betrieblichen Mitbestimmung aus? Reiner Hoffmann, Vorsitzender beim Deutschen Gewerkschaftsbund, erklärt im Interview, wie wichtig die betriebliche Mitbestimmung auch heute noch ist.

Betriebsräte sind in Deutschland ab einer bestimmten Größe des Unternehmens eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich gilt: Ein Betriebsrat kann jederzeit gewählt werden. Das ist im Betriebsverfassungsgesetz festgeschrieben und das ist heute vor 100 Jahren in Kraft getreten, also am 4. Februar 1920.

Reiner Hoffmann ist der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) - wie fällt seine Bilanz aus nach einhundert Jahren betrieblicher Mitbestimmung? "Das ist eine Erfolgsbilanz. In den Unternehmen, wo wir Betriebsräte haben, sind die Arbeitsbedingungen deutlich besser." Hier könnten auch die Arbeitszeiten von Beschäftigten mitbestimmt werden und auch die Unternehmen hätten gelernt, dass die Beteiligung von Mitarbeitern über Betriebsräte von Vorteil sei.

Herausforderung: Digitalisierung und Verdichtung der Arbeit



Die Arbeitswelt hat sich über die Jahrzehnte deutlich verändert - mit welchen Folgen für die Arbeit der Betriebsräte? „Die Digitalisierung hat einen enormen Wandel in der Arbeitswelt mit sich gebracht.“ Aufgrund dessen sei die Arbeit "immer stärker verdichtet". Im Zuge dessen würden auch die Arbeitsbelastungen zunehmen. "Und hier kommt es darauf an, dass die Unternehmen gemeinsam mit den Betriebsräten nach Lösungen suchen", sagt Hoffmann. Hier bräuchte es aber erweiterte Mitbestimmungsrechte.

Ein Beispiel sei die Notwendigkeit sich ständig weiter zu qualifizieren. Hier bräuchte es laut Hoffmann das Initiativrecht des Betriebsrats, um mit dem Arbeitgeber über Weiterbildungen reden zu können: "Das wäre ein großer Fortschritt."

Leider gebe es aber immer noch zahlreiche Unternehmen, die Betriebsarbeit behindern oder Wahlen verhindern. Hier bräuchte es einen wirksamen Schutz der Beschäftigten, "um sich gegen die Praktiken der Arbeitgeber erfolgreich zur Wehr setzen zu können."