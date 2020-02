- "In Deutschland gibt es zu viel Fleisch"

Billigangebote für Lebensmittel sind Thema eines Spitzentreffens bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer im Handelsverband, sieht beim Handel nur eine Teilschuld. Besonders die Überproduktion in der Landwirtschaft drücke die Preise.



Hähnchenfilet aus der Frischetruhe - 400 Gramm nur 1,99€ statt 2,79€. Fleisch ist billig zu haben in Deutschland. Überhaupt sind Lebensmittel deutlich günstiger als etwa in Frankreich oder Österreich. Billige Preise bedeutet vor allem Druck auf die Erzeuger, auf die Bauern. Druck, den die Handelsketten ausüben. Edeka, Rewe, Lidl und Aldi diktieren die niedrigen Preise. Deshalb lädt die Kanzlerin heute die Handelsriesen ins Kanzleramt, um über Wege aus dem Preiskampf zu sprechen.

Stefan Genth ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland und sagt, man müsse sich die Preise genauer ansehen. Grundsätzlich seien die Preise in Deutschland seit 2010 um 20 Prozent teurer geworden. "Natürlich gibt es Sonderangebote, die zum Nachdenken anregen, aber der Handel selber ist hier nur zum Teil als Beteiligter dabei." Beim Fleisch sei es so, "dass bald über 50 Prozent der in Deutschland erzielten Fleischmenge exportiert wird und nur 30 Prozent landet überhaupt in den Supermarktregalen."

Überproduktion und Abhängigkeit vom Weltmarktpreis



Dennoch: Im Vergleich zur Kaufkraft zahlt der Deutsche relativ wenig an der Supermarktkasse. Ist das ein Ergebnis von unfairen Handelspraktiken? "Nein", sagt Genth. Man habe in Deutschland eine hohe Wettbewerbssituation. "Es gibt nirgendwo so viele Läden und so viel Verkaufsfläche wie in Deutschland." Der Kunde kaufe natürlich auch in den Discountern. Auf der anderen Seite habe man 20 Prozent der Produkte in den Regalen mit einem "Mehrwert", also Bio, Regional, Fair-Trade etc.

Ist der Kunde oder Handel Schuld an den niedrigen Preisen? Der Kunde eher nicht, denn der nutze eben das billige Angebot, so Genth. In der Landwirtschaft sehe er aber das Problem, dass die Branche in Deutschland zu lange auf Export getrimmt wurde. Hohe Mengen wurden produziert, was die Preise im Inland sinken ließ. "In Deutschland gibt es zu viel Fleisch." Da sei man auch abhängig von den Preisen am Weltmarkt.

Kooperationen statt rechtliche Schritte

Von rechtlichen Schritten gegen Billigpreise, wie von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vorgeschlagen, hält Genth nichts. "Fakt ist, der Lebensmittelhandel hält sich an Recht und Gesetz. Wir verkaufen keine Produkte unter Einstandspreisen." Genth pladiert dagegen für mehr Kooperation. "Was gut wäre und was der Landwirtschaft helfen würde, wäre ein Zusammenschluss von bäuerlichen Erzeugergemeinschaften." Das könne die Politik begleiten und forcieren.