- Gewerbemietpreisbremse auf falscher Datengrundlage

Berlin hat eine Bundesratsinitiative für eine Mietpreisbremse für Gewerbemieten gestartet. Der Grund: Mieten im Einzelhandel sollen um das Dreifache getiegen sein. Eine rbb24-Datenrecherche zeigt: das stimmt nicht. Wieso, das erklärt Ute Barthel, die an der Recherche beteiligt war.



Erst vor wenigen Tagen hat das Berliner Abgeordnetenhaus den Mietendeckel beschlossen. Und der Berliner Senat denkt schon weiter - denn als nächstes steht die Gewerbemietpreisbremse auf dem Plan. Dazu hat Berlin schon im Herbst 2019 eine Bundesratsinitiative gestartet. Begründet wird die Notwendigkeit damit, dass die Gewerbe-Mieten in bestimmten Lagen mehr als 200 Prozent angestiegen sein sollen.

Unsere Kollegen von der Redaktion rbb24-Recherche haben sich die Daten genauer angeschaut und festgestellt: ganz so wie beschrieben ist es wohl nicht. rbb-Reporterin Ute Barthel sagt: "Es stimmt nur für bestimmte Teilmärkte, also sehr nachgefragte Straßen in begehrten Kiezen. Aber es stimmt nicht für ganz Berlin."

Problem: Günstigere Lagen wurden miteingerechnet



Aber woher stammen die Zahlen, die von einer Verdreifachung der Gewerbemieten sprechen? Die Zahl 267 Prozent für die 1b-Lagen, also Nebenlagen von der City, stamme aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen aus dem Frühjahr 2019. Grundlage war der Gewerbepreisspiegels des Immobilienverbandes IVD.

Hier wurden die Anstiege von 2009 und 2018 verglichen und dieser Preisanstieg ausgerechnet. Aber: Der aktuelle Preisanstieg ist mit 2009 nicht vergleichbar, denn damals wurden günstigere Lagen miteingerechnet, was den Anstieg verfälschte.

Toplagen gestiegen, aber in Randgebieten sogar gesunken

Die Realität sieht also etwas anders aus: In den Toplagen wie Tauentziehenstraße sind zwar die Preise nach oben gegangen, aber es gibt auch Einkaufsstraßen, wo die Gewerbemieten sogar gesunken sind, wie etwa die Karl-Marx-Straße in Neukölln oder in der Turmstraße in Moabit.

Laut anderer Indizes kann von einer Steigerung von über 60 Prozent ausgegangen werden. Die Lage sei zwar schlimm in bestimmten Ecken, aber nicht so schlimm wie zunächst angenommen laut rbb24-Datenrecherche. Laut Branchenverband seien zudem die Umsätze der Geschäfte zuletzt gestiegen.