- Wie lebt es sich in Quarantäne?

In Deutschland stehen die Rückkehrer aus der betroffenen Coronavirus-Region Wuhan unter Quarantäne in einer Kaserne in Germersheim (Rheinland-Pfalz). Alle 115 Personen kamen ohne Symptome nach Deutschland. Zwei von ihnen sind inzwischen mit dem Virus infiziert. Wie ergeht es den Menschen dort?

61 Corona-Tote inzwischen in China. Mehr als 17.200 Menschen sind infiziert. In 24 Staaten der Erde gibt es mittlerweile infizierte Menschen. Das Corona-Virus breitet sich weltweit immer mehr aus. In Deutschland gibt es bislang 10 Infektionsfälle, die bekannt geworden sind. Zwei davon befanden sich zuletzt noch in einer Kaserne in Germersheim (Rheinland-Pflaz), in der deutsche Rückkehrer aus der besonders betroffenen Region Wuhan unter Quarantäne stehen.

24 Helfer des Roten Kreuzes betreuen die Rückkehrer

Inforradio-Reporter Sebastian Barth war vor Ort in Germersheim und erklärt, dass die beiden Infizierten sehr gefasst reagiert hätten. Momentan werden sie in der Uniklinik in Frankfurt betreut. Aktuell hätten sie noch keine Krankheitssymptome. Für die Rückkehrer in der Kaserne bedeutet das, dass ihre Zeit in Quarantäne "neu beginnt", so Barth. Das heißt: "Sie müssen mindestens weitere 14 Tage dort ausharren." Man sei dort in vier Gruppen eingeteilt. 24 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes seien vor Ort, um zu helfen.

Risiko von weiteren Infektionen gering



Das Risiko, dass es weitere Fälle geben wird, sei relativ gering, erklärt Barth. Allerdings ist die Ausbreitung bislang wenig erforscht, „aber es sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden, dass es sich nur auf die Kaserne beschränkt und nicht weiter ausbreitet“, sagt Barth. Die Stimmung vor Ort sei gelassen, ruhig und gefasst, so Barth weiter.