- Was bringt ein Mundschutz?

Oft und ordentlich die Hände waschen, mindestens 30 Sekunden lang, einmal überall einseifen und danach den Wasserhahn am besten mit dem Ellbogen zumachen, empfiehlt das Robert Koch Institut.

Nicht in die Handfläche Husten und Niesen, besser sei es in die Armbeuge oder ein Taschentuch zu nießen. Das Taschentuch sollte danach sofort in den Müll wandern. Zu krankheitsverdächtigen Personen sollte ein Mindestabstandt gewahrt werden. Die allgemeine Empfehlung läge hier bei einer Armlänge. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt weiter, in der Öffentlichkeit nicht auf den Bode zu spucken. Die Hände könnten hin und wieder auch mit Alkohol desinfiziert werden.