Bundeskanzlerin Merkel hat am Montag mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie über faire Lebensmittelpreise beraten. Anne Markwardt, Verbraucherzentrale Bundesverband, drängt im Interview darauf, deutlichere Qualitätskennzeichnungen durchzusetzen.

Anne Markwardt leitet das Team Lebensmittel beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Faire Preise für Lebensmittel ließen sich nicht allgemein definieren, erklärt Markwardt im Interview. Aus ihrer Position heraus sehe sie vor allem die Perspektive der Verbraucher: "Wir sehen, dass ganz viele Verbraucher bereit sind, für Qualität mehr zu bezahlen", so Markwardt. Das träfe vor allem bei guten Tierhaltungsstandards zu.

Allerdings würde es den Verbrauchern schwer gemacht, die Qualität der Produkte im Supermarktregal ohne Hilfen zu erkennen. "Ich kann ja kaum nachvollziehen, wo ist jetzt wirklich ehrlich die Qualität drin, die ich glaube zu bezahlen. Und was kommt von meinem Geld eigentlich beim Landwirt an – das kann ich erst recht nicht nachvollziehen", so die Verbraucherschützerin.

"Ohne nachvollziehbare Qualitätskennzeichnung kommen wir nicht weiter"

Die Verbraucher selbst sieht sie daher weniger in der Verantwortung, als die Händler. Die Bedingungen, Produktionsstandards und staatliche Förderstandards in den Supermärkten müssten geändert werden. "Ohne nachvollziehbare Qualitätskennzeichnung kommen wir nicht weiter", betont Markwardt.

"Wir brauchen ein staatliches Tierwohl-Label", fordert Markwardt. Das Label müsse erkennbar machen, aus welchen Haltungsstandards die Tiere kämen. Dazu gehöre auch, dass sich die Zustände auf den Bauernhöfen in der Tierhaltung verbesserten. "Das kann man messbar machen. Man muss damit nur mal irgendwann anfangen und man muss es verbindlich machen", so Markwardt.

Klöckners Forderungen reichen nicht aus

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat beim Lebensmittelgipfel bekanntgegeben, sie wolle stärker gegen unfaire Handelspraktiken in der deutschen Lebensmittelindustrie vorgehen. Den Vorstoß befürwortet Markwardt, allerdings reiche das nicht aus: "Es wird das ganze System nicht umdrehen." Denn in die Debatten müssten auch Verbraucherverbände miteinbezogen werden, denn auch die Interessen der Verbraucher müssten in der Debatte beachtet werden: "Gerade diejenigen mit einem kleinen Geldbeutel sind darauf angewiesen, dass sie sich ihre Lebensmittel noch leisten können."