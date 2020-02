- US-Impeachment: Knirschender Freispruch rückt näher

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wird in der kommenden Woche enden. Der Senat setzte für Mittwoch das abschließende Votum an. Die Demokraten scheiterten am Freitagabend (Ortszeit) in der Kongresskammer endgültig mit dem Versuch, die Vorladung von Zeugen in dem Verfahren durchzusetzen. Nur zwei republikanische Senatoren, Susan Collins und Mitt Romney, stimmten hier mit den Demokraten - nicht genug für eine Mehrheit.



Es ist damit höchstwahrscheinlich, dass der Senat Trump am Mittwoch mit der Mehrheit der Republikaner von allen Vorwürfen freisprechen wird. Die Demokraten nannten dies eine "Tragödie" und argumentierten, ohne einen echten Prozess mit Zeugen habe ein Freispruch keinerlei Wert. Allerdings wurde schon im Vorfeld prognostiziert, dass das Impeachment aufgrund des Sitzverteilung im Senat scheitern würde.



Der Abschluss des Impeachment-Verfahrens fällt in die Vorwahlen im US-Bundesstaat Iowa (Montagabend Ortszeit) und die traditionelle Rede des Präsidenten zur Lage der Nation (Dienstagabend Ortszeit). Anfang November 2020 wird in den USA ein neues Staatsoberhaupt gewählt.

(Quelle: dpa, Stand 01.02.2020)