- Ski- und Schneetourismus wegen Klimawandel auf der Kippe

In etlichen Skigebieten in Bayern und Österreich gab es zuletzt Neuschnee und dem Winterurlaub 2020 steht damit nichts im Wege, so Hipp. Der Klimawandel sei aber defintiv auch in den Alpen angekommen. Denn die Winter kämen später im Jahr, die Schneefallgrenze steigt immer weiter nach oben. Die Wahrscheinlichkeit eines soliden, knackigen Winters - die sogenannte Schneesicherheit - sei immer weniger gewährleistet, sagte der Geograf.

Erschließung von Naturräumen trotz Schnee-Mangel





Der Deutsche Alpenverein, so der Spezialist, wünsche sich ein Umdenken in den Skigebieten. Die Schneekanonen und damit die künstliche Beschneiung in wärmeren Wintern ergeben aus klimatischer Sicht "keinen Sinn mehr". "In niedrigen Lagen – 1000 bis 1500 Meter – sind die Prognosen so, dass eine Schneesicherheit Mitte des Jahrhunderts nicht mehr gegeben ist", sagte Hipp. Ungeachtet dessen werden in diesen Gebieten weiter touristische Infrastruktur ausgebaut und Naturräume erschlossen – doch es kommt auch Protest aus der Bevölkerung. Der Skitourismus werde weiterhin bestehen, so der Geograf, "aber wir sollten kritisch draufschauen, wo macht eine Erschließung Sinn und wo sollten wir der Natur den Raum lassen."