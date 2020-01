- "Schottland wird irgendwann unabhängig sein"

Die Schottinnen und Schotten fühlten sich besonders am Freitag, dem "Brexit-Day", wie ein "modernes europäisches Land", sagte Whitford. "Dass wir aus der EU herausgerissen werden, ist wirklich ein trauriger Tag."

Bleibt Schottland Teil Großbritanniens?



Käme es zu einem schottischen Referendum über den Verbleib im Vereinigten Königreich, würde man durchaus auch den Zerfall des Königreichs in Kauf nehmen, so Whitford: "Ich glaube, dass Schottland irgendwann unabhängig sein wird." Wählerinnen und Wähler, die jünger als 50 Jahrem alt waren während der Wahl im Dezember 2019, hätten mehrheitlich für die Schottische Nationalpartei gestimmt, die sich für die Unabhängigkeit einsetzt. Auch in Nordirland gibt es Gespräche über eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland. "Ich denke, in 15 Jahren wird das Vereinigte Königreich ganz anders sein", so die SNP-Politikerin.



Im britischen Unterhaus nur Juniorpartner



Whitford sagte, in Zukunft könnte die EU für Schottland wichtiger werden als die Zugehörigkeit zu Großbritannien. Im Vereinigten Königreich sei man nur Juniorpartner, im Parlament in London würden schottische Positionen nicht ernst genommen oder gar verspottet, sagte die Politikerin. "Sie interessieren sich nicht dafür, was für ein Problem der Brexit für Schottland ist. In London haben wir fast keine Stimme."