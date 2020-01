- "Trumps Friedensplan lässt Palästinensern keine Luft"

Die Palästinenser möchten das den Nahost-Konflikt auf Grundlage des Internationalen Rechtes lösen, so Marx. Das Gebiet zwischen der Grünen Linie und dem Jordantal, das Israel im Krieg von 1967 besetzt hat, soll laut ihrem Wunsch als palästinensisches Staatsgebiet definiert werden.



Trumps Nahost-Friedensplan sei davon jedoch sehr weit abgewichen, so Marx. Der Plan widespreche vielem, was sich bereits international als Standard etabliert habe.



Konsens sei unter anderem, dass der palästinensische Staat lebensfähig sein soll. Laut Trumps Plan könne sich aber beispielsweise eine Stadt wie Ramallah räumlich kaum weiterentwickeln, denn sie sei von jüdischen Siedlungen umgeben, so Marx. Zudem würde der Zugang zur Stadt durch die israelische Armee kontrolliert. "Das würde es sehr schwierig machen, so einen Staat zu gründen." Ginge es nach Trump, hätten die Palästinenser keine eigene Armee und könnten nicht ihre eigenen Grenzen kontrollieren. Ebenso würde für viele Muslime und Christen aus den palästinensischen Gebieten der Zugang zu ihren heiligen Stätten in Jerusalem abgeschnitten, wenn Trumps Plan umgesetzt würde, sagte die Büroleiterin. Dies würde schlichtweg als neue Provokation betrachtet werden, die dem Frieden nicht zuträglich ist.



Eine neue Welle der Gewalt oder gar eine Intifada sieht Marx nicht kommen – ihre Gespräche mit Menschen vor Ort ließen diesen Schluss nicht zu.