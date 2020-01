Walter-Borjans (SPD) will Mindestlohn voranbringen

Am Mittwochabend hat der Koalitionsauschuss der CDU und SPD getagt. Neben einem Durchbruch beim Kurzarbeitergeld wurde die Verteilung der Haushaltsüberschüsse jedoch verschoben. Kritik daran kommt vom Co-Parteivorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans.

Walter-Borjans ist nicht damit zufrieden, dass es erst beim nächsten Koalitonsausschuss zu einer Debatte darüber komme, wie mit den Haushaltsüberschüssen umgegangen werden soll. Denn eine der Forderungen der SPD sei es gewesen, mit diesem Geld die Altschulden der Kommunen abzubauen, sagte der SPD-Politiker.



Im Koalitionsausschuss habe man sich aber auf eine Neuerung der Kurzarbeiterregelung geeinigt, so Walter-Borjans. Künftig gebe es auch Kurzarbeitergeld, wenn nur bestimmte Bereiche des Arbeitsmarktes betroffen seien - beispielsweise durch den Klimawandel oder die E-Mobilität. Besonders die Automobilbranche würde davon profitieren, sagte Walter-Borjans.



Kritik übte der Co-Vorsitzende der SPD hingegen am Koalitionspartner. Dieser zeige sich stur gegenüber den Themen Altschulden-Fonds, Mindestlohn oder einer vorgezogenen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Besonders kleine und mittlere Einkommensbezieher würden einen Großteil der Soli-Zahlenden ausmachen, sagte Walter-Borjans. Hier gäbe es noch Handlungsbedarf, um diese Probleme, insbesondere die Frage nach dem Mindestlohn, gemeinsam mit der Union zu lösen, so der SPD-Politiker.