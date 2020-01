- "Wirtschaft holt Verluste durch Coronavirus schnell nach"

Wuttke hat 2003 den Ausbruch der Krankheit SARS miterlebt: "Die Auswirkungen damals waren schon sehr krass." Die Städte seien derzeit so gut wie leergefegt, für viele Menschen im Dienstleistungsbereich ist das Coronavirus bereits jetzt eine Katastrophe. "Das wird im ersten Quartal sicherlich das Wirtschaftswachstum [in China, Anm. d. Red.] stark nach unten drücken", so der Präsident der europäischen Handelskammer in Peking. Doch auch nach der SARS-Epedemie zeigte sich: Die Wirtschaft holt die Verluste schnell wieder nach. Für das Jahr 2020 sei er deshalb noch nicht pessimistisch, aber das Virus "haue momentan schon ziemlich rein."