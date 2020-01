- "Obdachlose Menschen sind Teil der Stadtgesellschaft"

Fast 4000 Freiwillige werden in der "Nacht der Solidarität" alle zum gleichen Zeitpunkt in sogenannte Zählräume ausschwärmen. Dort werden die Obdachlosen gezählt und - sofern sie dies möchten - auch befragt. Denn es werden Informationen benötigt: Wo leben die Menschen? Eher in der Innenstadt oder in den Außenbezirken? Wo leben besonders viele Männer, wo viele Frauen? Woher stammen die Menschen, die in Berlin auf der Straße leben? Hier gehe es besonders darum, die Sprachen zu kennen, in denen dann auch Beratungsangebote bereitgestellt werden können, so Breitenbach.





Bessere Hilfsangebote für Obdachlose in Berlin





Mit den konkreten Zahlen ließe sich dann auch nachsteuern bei den Hilfesystemen, so die Sozialsenatorin. Denn derzeit komme die Hilfe nicht überall dort an, wo sie offensichtlich gebraucht würde. Die Kritik an der Zählung selbst verstehe Breitenbach nicht, denn eine Zählung wurde bereits seit langem gefordert. Allerdings sehe sie auch weiterhin das Problem, dass es in Berlin zu wenig bezahlbaren Wohnraum gebe, was auch von der Selbstvertretung der Wohnungslosen kritisiert wurde. Allerdings, so Breitenbach, ringen vielen obdachlosen Menschen neben der fehlenden Wohnung auch mit zusätzlichen Problemen wie Sucht oder psychischen Erkrankungen.