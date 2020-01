- Giffey - eine Kandidatin mit vielen Sympathiepunkten

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will nicht wieder als SPD-Landesvorsitzender kandidieren. Nach Informationen des rbb verzichtet Müller darauf, beim Landesparteitag im Mai erneut anzutreten. Dem Vernehmen nach hat sich Müller am Dienstagabend mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verständigt. Demnach soll Giffey auf dem Parteitag der Berliner SPD im Mai als Landesvorsitzende kandidieren. Sie wird bereits seit Monaten als Spitzenkandidatin der SPD bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl gehandelt. Sie war am vergangenen Wochenende überraschend bei der Klausurtagung der Berliner SPD in Nürnberg zu Gast und wurde dort mit Applaus empfangen.