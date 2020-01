- Wegener (CDU): "Mobilität ist kein Privileg von Besserverdienenden"

Das Verhältnis zwischen Autos und Elektrofahrzeugen sei in Berlin derzeit noch sehr unausgewogen, daher sei es "völlig unrealistisch", die vorgeschlagenen Zahlen der Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) zu schaffen, sagte Wegener. Ebenso sei Günthers Vorschlag unsozial, denn viele Berlinerinnen und Berliner könnten sich kein umweltfreundlicheres E-Auto leisten. "Ich glaube nicht, das Mobilität ein Privileg von Besserverdienenden sein darf", sagte der CDU-Politiker. Ebenso fehle es den Elektrofahrzeugen an einer verlässlichen Ladeinfrastruktur in Berlin.



Wegener sagte, das, was Günter vorgeschlagen habe, sei eine "rein ideologische Spinnerei". Die Berliner CDU möchte eher in den U-Bahn- und S-Bahn-Ausbau investieren, sodass die Menschen entsprechende Angebote hätten, um das Auto auch stehenzulassen.



Menschen in einer Stadt haben unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse, so Wegener. Deshalb müsse man die Verkehrs- und Umweltkonzepte an den jeweiligen Bedarf anpassen. Allerdings schließt Wegener nicht aus, dass ein Ende der Verbrennungsmotoren der richtige Schritt in die Zukunft sei.