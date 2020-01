- "EU-Einstimmigkeitsprinzip blockiert Entscheidungen"

Die geplanten Reformen zielen vor allem auf den Europarat ab: "Wir sehen, dass uns die Regierungen der Mitgliedstaaten bei sinnvollen europäischen Lösungen blockieren", sagte Freund. Als Beispiel nannte er die Flüchtlingsfrage. Über das Verhältnis zwischen dem Europaparlament und dem Europarat müsse man noch einmal "grundsätzlich nachdenken", so der Grünen-Abgeordnete.



Einstimmigkeitsprinzip blockiert Entscheidungen

Das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip gehöre aus Freunds Sicht abgeschafft. In vielen Bereichen sei dies bereits der Fall. Aber in Kernbereichen wie der Steuer- oder Außenpolitik könne ein einzelner Staat Entscheidungen blockieren. Dies verhindere, besonders gegenüber den USA und China als EU mit "einer Stimme zu sprechen."



Freund setzt vor allem auf BürgerInnenbeteiligung aus den Mitgliedsländern, die den entsprechenden Druck aufbaut, damit die Reformen zwischen Parlament und Rat in Gang kommen. Die letzte Europawahl habe gezeigt, dass die EU viel Rückhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern genießt, so der Abgeordnete.