- "Extremismus hat keinen Platz in der Bundeswehr"

Extremismus, egal aus welchem Bereich, habe keinen Platz in der Bundeswehr, so Wüstner. Er stelle sich hinter das Kommando Spezialkräfte (KSK) und die Bundesdwehr – diese leisteten einen hervorragenden Dienst.



Man habe allerdings nun auf Verdachtsfälle reagiert und einzelne Personen seien bereits versetzt worden, so Wüstner. Kameradinnen und Kameraden seien von den Vorfällen genervt, denn sie wissen: Dies schadet dem Ansehen ihrer Truppe.



Die Bundeswehr habe kein Problem mit Rechtsextremismus, sagte der Oberstleutnant. Aber: Das Militär ziehe eben auch solche Menschen an, die eine extremistische Gesinnung in sich tragen. "Deswegen muss man sensibel sein". Wer durch Extremismus auffalle, der müsse die Bundeswehr verlassen, so Wüstner. Zudem gehe es um Bildung: Was ist ein Grenzfall, wo ist eine rote Linie? Hier könne die Bundeswehr in Sachen historischer, politischer und ethischer Bildung sowie Prävention "noch eine Schippe drauflegen", sagte der Oberstleutnant.