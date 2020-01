- SPD-Pflege-Sprecherin: Müssen Versäumnissen nachgehen

Innerhalb eines Jahres sei man zu fast 15.700 Einsätzen gerufen worden. Das seien im Schnitt 43 Einsätze pro Tag, sagte der Leiter des Rettungsdienstes, Poloczek, rbb24-Recherche. Jeder fünfte dieser Einsätze sei nötig gewesen, weil ein Bewohner gestürzt war. Oft sei nur eine Pflegekraft im Dienst, die Gestürzte nicht alleine wieder ins Bett heben könne.

Aus Sicht der Rettungskräfte könnten viele Einsätze entfallen, wenn ausreichend geschultes Pflegepersonal in den Heimen arbeitet. Jetzt will die Feuerwehr in Berlin ein System aufbauen, wonach Rettungsdienste Missstände sofort nach dem Einsatz an die Heimaufsicht oder den "Medizinischen Dienst der Krankenversicherung" melden.