- SPD Friedrichshain: "Ultimatum gegen Schmidt ist erst einmal vom Tisch"

Das Ultimatum an Schmidt sei kein "Ränkespiel", sagte Georgii - denn auch er halte das Vorkaufsrecht für ein wichtiges Instrument. Dennoch muss dieses auf jeden Fall transparent bleiben. Falls unantwortlich gehandelt wurde, muss dies in den Unterlagen dokumentiert sein und dies will man prüfen lassen, so der SPD-Politiker.



Doch am Freitag habe Schmidt erklärt, dass die Originalunterlagen beim Landesrechnungshof sind, dieser möchte anhand der Original-Dokumente eine Sonderprüfung durchführen. Daher könne Schmidt nun nicht die Unterlagen bis 12 Uhr mitsamt einer eidesstattlichen Erklärung auf Vollständigkeit abgeben und "insofern ist das Ultimatum für heute erst einmal vom Tisch", so Georgii.



Entscheidungsweg muss transparent sein

Es reiche nicht, einfach nur Kopien einzureichen - es gehe um die Originale, in denen bestimmte Vermerke auf bestimmte Hierachien in einem Bezirksamt verweisen. Schmidt hatte die Unterlagen unter anderem mit der Begründung der Vertraulichkeit gegenüber Dritten vorenthalten - doch für solche Fälle gebe es ein Planverfahren, sagte Gergii.



"Kein parteipolitisches Theater"

Die Anzeige der CDU und FDP gegen Schmidt halte er für nicht sinnvoll - es brauche jetzt kein "parteipolitisches Theater", sondern es müssten dmeokratische Spielregeln eingehalten werden. Erst mit echter Transparenz ließe sich auch darüber streiten, ob und wo Fehler gemacht worden seien, sagte der Politiker.