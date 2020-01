- Tesla in Brandenburg – neuer und schwieriger Nachbar

Grünheide liegt im Landkreis Oder-Spree im Berliner Speckgürtel und ist durch die Autobahn und die Bahn an die Hauptstadt angebunden - bis zum Berliner Stadtzentrum sind es etwa 35 Kilometer. Die Fläche, auf der die sogenannte Gigafactory entstehen soll, liegt in einem bislang idyllischen mehr als hundert Quadratkilometer großem Waldgebiet, in dem es vor allem Kiefern gibt, und grenzt außerdem an ein Gewerbegebiet. Bislang leben in der Gemeinde etwa 8000 Menschen - das könnte sich bald drastisch ändern.

Mindestens mit zahlreichen Pendlern muss der kleine Ort bald zurechtkommen. Sorgen macht das dem Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) offenbar nicht. "Bedenken, dass wir dieses Projekt nicht vertragen könnten, gibt es nur wenige", sagte er der "Bild"-Zeitung kurz nach der Ankündigung von Musk.

Es ist nicht das erste Mal, dass Grünheide für ein Großprojekt im Gespräch ist: Anfang der 2000er zog BMW in Erwägung, dort ein Werk zu bauen - und ging stattdessen nach Leipzig. "Da waren wir damals nicht gut aufgestellt - seitdem haben wir viel Geld investiert, um da Fortschritte zu machen", sagte Christiani im Dezember dem Portal "kommunal.de".