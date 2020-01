"T.rex Tristan Otto wird weiterhin eine große Rolle in Berlin spielen"

Das einmalige Skelett des T.rex Tristan Otto war seit Dezember 2015 im Berliner Naturkundemuseum ausgestellt. Nun zieht das Dinosaurierskelett weiter nach Kopenhagen. Generaldirektor Johannes Vogel verspricht jedoch: Tristan Otto kommt aber auch wieder zurück an die Spree.



Der Abschied falle ihm durchaus schwer, so Vogel: "Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich Tristan sehe." Ab Montag wird das Skelett des T-Rex abgebaut - vom selben Team, das ihn auch aufgebaut hat. Das Unterfangen wird etwa zehn Tage lang dauern. Viele Verpackungsmaterialien werden von Hand gefertigt, damit das Skelett keinen Schaden nimmt beim Abbau und Transport, so der Generaldirektor.



Für die Zukunft sieht Vogel das Haus gut aufgestellt und befürchtet keinen Einbruch bei den Besuchszahlen. Das Museum für Naturkunde verstehe sich als Plattform für Bürger und Wissenschaftlerinnen, denn es gebe immer mehr Wunsch nach Austausch über den Planeten, Biodiversität oder Klimafragen, so Vogel.

Tristan war ein tolles Angebot, um darauf aufmerksam zu machen, aber die Beziehung der Besucher zum Museum ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zudem wird es nur ein Abschied auf Zeit, denn der T-Rex wird auch wieder nach Berlin zurückkehren, sagte der Generaldirektor.



Damit sich alle Tristan-Fans verabschieden können, gibt es für die Besucher des Naturkundemuseums zudem von Freitagabend 18.00 Uhr bis Sonntag freien Eintritt.



Freitag, 24. Januar, ab 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Beats & Bones: Ein letzter Drink bei Tristan Otto



Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, 10:00 bis 18:00 Uhr

Abschiedsparty für T. rex Tristan Otto