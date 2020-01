- Middelberg: "Automatische Gesichtserkennung wäre Gewinn an Sicherheit"

Für Middelberg sei die Streichung des Passus "ziemlich unverständlich", ebenso sei ihm nicht klar, welche noch zu klärenden Fragen im Raum stünden. "Wir finden, dass sich das [die automatische Gesichtserkennung, Anm. d. Red.] als eine (...) sehr einsetzbare Technik erwiesen hat", sagte der Politiker. Es gehe dabei auch nicht um das umfassende Abfilmen und Abspeichern von jeglichen Menschen an einem Ort – derartige Befürchtungen wurden während der testweisen Überwachung am Bahnhof Südkreuz laut. Vielmehr würden die Systeme einen Treffer melden, wenn Gesichter bereits zuvor in einer Datenbank abgelegt worden seien und zum gesuchten Personenkreis gehören. Kommt es zu einem Treffer, kontrolliert die Polizei die Person.



Im Bundespolizeigesetz muss daher genau festgehalten werden, welche Art von Verbrechern oder gesuchten Personen sowie welche Bilder von ihnen in einer Datenbank zum Abgleich gespeichert werden. "Da geht es nicht um den Taschendieb oder Falschparker", so Middelberg, "sondern es muss um Leute gehen, die wirklich schwere Verbrechen begangen haben." Ein entsprechendes Gesetz ließe keinen Spielraum für Interpretationen, so der CDU-Politiker.



Der Test am Bahnhof Südkreuz verlief erfolgreich, die Trefferquote war genau, die Technik sei einsatzbereit, so Middelberg: "Deswegen sollten wir diesen Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung (...) jetzt auch umsetzen und realisieren." Die eigentliche Gefahr für den privaten Datenschutz sieht der Politiker nicht in der Erstellung einer digitalen "Verbrecherkartei", sondern eher im ausufernden Datensammeln von Unternehmen wie Google oder Apple.