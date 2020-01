- Mobilitätsforscher: "Das eigene Auto steht extrem ineffizient im Raum herum"

Die Preiserhöhung auf 240 Euro pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis findet Canzler angemessen. Zum einen sei der öffentliche Raum mit den bisherigen Kosten von 10,20 Euro im Jahr zu knapp bepreist, sagte der Forscher. Der Raum, auf dem geparkt wird, sei mehr wert. In Städten wie Oslo betragen die Kosten für das Anwohnerparken gut 800 Euro pro Jahr, der internationale Durchschnitt pendele sich etwa bei 400 Euro ein.



Privatautos stünden einen Großteil des Tages eben auf ihren Parkflächen und ein Großteil der öffentlichen Flächen sei zudem dem Auto gewidmet, so Canzler. Im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr, Fahrrädern oder modularen Mobilitätsangeboten stünde "das eigene Auto eben extrem ineffizient im Raum herum", so der Mobilitätsexperte. Es gehe darum, mit den Einschnitten für Privat-PKW auch Platz und zusätzliche Einnahmen für Mobilitätsalternativen zu schaffen.