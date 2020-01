- Coronavirus: Enger Informationsaustausch unter Forschern

An der Berliner Charité wurde ein erster Schnelltest für das Coronavirus entwickelt. Dennoch sagt Professor Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité: "Weiterhin müssen wir uns keine Sorgen in Deutschland machen." Man müsse das Virus dennoch genau beobachten.

Guter Informationsaustausch

Unklar sei bisher, ob das Virus vielleicht doch weiter verbreitet und dafür weniger pathologisch sei als das SARS-Virus. Der Forscher betont: "Der Informationsaustausch im Kollegenkreis funktioniert erstaunlich gut." Das sei selbst mit chinesischen Kollegen so. Allerdings müssten für die weitere Erforschung auch Virusisolate weitergegeben werden. Einen neuen Impfstoff zu entwickeln würde wegen der erforderlichen klinischen Studien ein Jahr dauern.

Bisher kein internationaler Gesundheitsnotstand

Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher keinen internationalen Notstand ausgerufen hat, befürwortet der Virologe. Denn dabei gehe es nur um Maßnahmen zwischen den Staaten. Dass etwa leichter Reiseeinschränkung ausgerufen werden.

"Volle Kooperation durch China"

Wichtiger sei aber, dass durch einen ausgerufenen Notstand auf diplomatischer Ebene Daten auszuhändigen seien. An dieser Stelle Druck auf China auszuüben, sei aber nicht nötig. Denn China bemühe sich offen zu sein. Das zeigten auch die drastischen Maßnahmen wie etwa das Abriegeln von Städten. "Auf diplomatischer Ebene wäre das [Ausrufen des Gesundheitsnotstands] das falsche Symbol", so Drosten.