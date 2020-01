- Digitaler, jünger, zeitunabhängig – das kommt beim rbb 2020

Lineare Kommunikation - also Fernsehen und Hörfunk - werden weiter bestehen, so Schulte-Kellinghaus. Doch mit digitalen und non-linearen Angeboten wie Streaming, Podcasts oder YouTube gäbe es neue Säulen, die beim rbb eingebunden werden sollen.



Konkret bedeute das für 2020: Es werde Sendungen geben, die sowohl im Fernsehen, als auch in der Mediathek erfolgreich laufen. Auch das Podcast-Segment soll ausgebaut werden. Generell sind mehr Produktionen geplant, die auf Abruf für die Menschen bereitstehen, so Schulte-Kellinghaus. Dies sei auch verbunden mit der Hoffnung, jüngere Zielgruppen gezielter anzusprechen.



Im TV wird es mit "Warten auf'n Bus" eine neue Serie geben, die sich durch speziellen Charme und Humor auszeichnet. Zudem gibt es einen ARD-Fernsehfilm über die Flüchtlingskrise im Sommer 2015.



Inforadio und Antenne Brandenburg feiern 2020 Geburtstag - das 25. respektive das 30. Jubiläum. Im Hörfunk soll speziell der Podcast-Bereich ausgebaut werden, wie es schon mit "Die erzählte Recherche" derzeit im Programm des Inforadio passiert.