Do 23.01.2020 | 17:05 | Interviews

- Holocaust-Gedenken in Jerusalem

Am 27. Januar jährt sich zum 75. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Am Donnerstag wird bereits in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem daran erinnert. Bundespräsident Steinmeier hielt dort eine bedeutende Rede. Israel-Korrespondent Tim Aßmann hat den Tag zusammengefasst.