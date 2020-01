- Bangert: "Waltz' und Öhmanns Weggang hat uns kalt erwischt"

Bangert sagte, für sie, aber auch für das Staatsballett sei die Nachricht eine "Erschütterung". Dass Waltz den Posten ebenfalls räumt, sei nachvollziehbar, denn die Arbeit funktioniere nur in der Kombination Waltz-Öhmann, so die Grünen-Politikerin.



Auch die Querelen innerhalb der Kompagnie hätten sich zuletzt beruhigt, sagte Bangert. Das Intendanten-Duo habe es geschafft, das Ensemble für den modernen Tanz und eine Modernisierung des Hauses zu begeistern. Umso bedauerlicher sei es, dass diese Entwicklung nun abbräche.



Der Bruch sei enorm, sie wisse nicht "wie es jetzt weitergeht", so Bangert. Die Leitung sei nicht einfach zu ersetzen. Eine Findungskomission solle jetzt einen Personalvorschlag erarbeiten. Doch namhafte Choreografinnen und Choreografen seien nicht kurzfristig verfügbar – für Bangert komme deshalb auch eine Übergangslösung in Frage.



Folgen sollen auch Diskussionen über die Aufstellung der Berliner Tanzszene – denn Öhmann habe ein attraktives Angebot aus Stockholm erhalten, das Berlin nicht aufwiegen konnte. Deshalb solle nun auch ein Konzept für ein Haus des Tanzes in Berlin erarbeitet werden, sagte die Politikerin.