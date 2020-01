- Legalisierung Online-Glücksspiel: Noch viele offene Fragen

Becker sagte, es sei ein gute Nachricht, dass die Bundesländer sich nun auf eine Reform des Staatsvertrages geeinigt haben. Doch der Vertrag habe eine entscheidende Schwachstelle: Eine Glücksspielaufsichtsbehörde sei zwar geplant – aber müsste auch die Kompetenz erhalten, Rechtsverordnungen zu erlassen, so Becker.



Technische Einschränkungen und Sperren beispielsweise für Spielsüchtige seien gut, sagte der Experte: "Aber es bleibt abzuwarten, wie die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden." Der Staat könne zudem deutlicher anzeigen, was ein legales Angebot sei, sagte der Forscher. "Derzeit ist das für einen normalen Verbraucher nicht ersichtlich." Hier könnten bestimmte digitale Tools und Regulierungen helfen, die Angebote transparenter zu gestalten.



Großen Gewinn wird der Staat durch die Besteuerung des Online-Glücksspiels nicht machen, prognostiziert Becker. Sportwettenanbieter zahlten bereits jetzt Abgaben, sogar illegale Angebote würden Umsatzsteuer zahlen. Ein enormes Wachstum staatlicher Einnahmen sei mit der Legalisierung nicht zu erwarten.