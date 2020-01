- Linke sieht bei Fahrverboten in Berlin noch Diskussionsbedarf

Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) plant, den Autoverkehr mit Verbrennermotoren aus Berlin zu verdrängen. Grundsätzlich teile Koalitionspartner Linke die Pläne, sagt der verkehrspolitische Sprecher Kristian Ronneburg. Allerdings fehlten bisher die Alternativen.



Im Inforadio sagte der Linken-Politiker Kristian Ronneburg, es seien viele rechtliche Fragen für ein Fahrverbot noch zu lösen. Außerdem gehe es bei Fahrverboten auch um eine soziale Frage. Viele Menschen seien noch immer auf das Auto angewiesen. Fahrzeuge mit Elektro- oer Hybridmotor aber seien noch nicht massen- und alltagstauglich.

Wichtiger sei es, so Ronneburg, schnell Alternativen anzubieten und die Angebotsseite in den Vordergrund zu rücken, "denn nur so gewinnen wir die Bürgerinnen und Bürger bei der Verkehrswende. Wir können nicht ständig über Verbote reden, denn das macht die Debatte immer schärfer."

Ausbau des ÖPNV

Zudem komme man in Berlin beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nicht voran, erklärt der verkehrspolitische Sprecher der Linken in Berlin. Die Frage sei an die Verkehrssenatorin: "Was sie machen will beim Straßenbauausbau?" Die Berliner bräuchten nicht erst 2030 Alternativen zum Auto, sondern schon jetzt.

Diskussion über Senatsvorlage in der Öffentlichkeit

Ronneburg kritisiert außerdem, dass die Senatsvorlage bereits an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Er hätte lieber vorher intern über diese Dinge sachlich geredet. "Ich sehe einen großen Diskussionsbedarf. [...] Wir haben deutliche Fragzeichen." Die grünen Parteibeschlüsse könne er zur Kenntnis nehmen. Etwas anderes sei es, ernsthafte Politik in der Koalition zu machen.