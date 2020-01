- rbb24: Viele Verspätungen bei Flixbus-Fahrten ab Berlin

60 Prozent aller Flixbusse, die von Berlin abfahren, kommen deutlich verspätet am Zielort an, Das belegt eine Recherche von SWR und rbb|24. Besonders auf kurzen Strecken gibt es die gößten Verspätungen, erklärt rbb|24-Datenreporter Haluka Maier-Borst.

150 000 Verbindungen wurden für die Recherche zur Pünktlichkeit von Flixbussen ausgewertet. Dafür wurden Daten des unternehmenseigenen Verspätungsmonitors ausgewertet, die öffentlich einsehbar sind.

Das Ergebnis: 60 Prozent aller Flixbusse, die vom Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin abfahren, kommen deutlich zu spät an ihrem Ziel an. Demnach sind Busse aus Berlin häufiger unpünktlich als im Bundesdurchschnitt. Dieser liegt bei 50 Prozent.