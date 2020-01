- Bundeswirtschaftsminister Altmaier: "Wir meinen es ernst mit dem Kohleausstieg"

Unmittelbar nach dem Bericht der Kohlekommission stand die Bundesregierung in der Kritik: Vieles würde beim Kohleausstieg zu schnell gehen, erinnert sich Altmaier. Der aktuelle Plan versuche, Umweltschutz, Klimaschutz, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit in Einklang zu bringen. Hier seien einige Punkte gewiss nicht so, wie es Umweltverbände erwartet hätten, sagte Altmaier. "Aber insgesamt legen wir sehr viel mehr Braun- und Steinkohlekapazitäten still, als viele uns zugetraut hätten." Zudem soll im Jahr 2026 geprüft werden, ob der Kohleausstieg Deutschlands um drei Jahre vorgezogen werden kann.





Kritik an Bundesregierung sei "unzutreffend"

Die Bundesregierung plane zudem, bis 2030 die Hälfte aller Kraftwerkskapazitäten stillzulegen. Die letzten Kraftwerke sollen 2035 oder allerspätestens 2038 vom Netz gehen, sagte Altmiaer. "Das zeigt, dass wir über den ganzen Zeitraum, der von der Kommission vorgegeben worden ist (...), immer wieder beträchtliche Mengen an Braun- und Steinkohle aus der Produktion nehmen." Kritikerinnen und Kritiker sprechen davon, dass die Bundesregierung den Ausstieg regelrecht aufschiebe – eine kontinuierliche Reduktion sei nicht erkennbar.





Den Vorwurf hält Altmaier für "unzutreffend". Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in der Wirtschaft bewege sich nun vieles Richtung Klimaschutz. Nur die modernsten Kohlekraftwerke werden bis in die 2030er Jahre weiterlaufen, so der CDU-Politiker.

Deshalb sei auch die Zustimmung für die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 erfolgt, denn der Betreiber habe im Gegenzug alte Kraftwerke vom Netz genommen, so Altmaier. "Unterm Strich wird dann weniger CO2 produziert und freigesetzt." Ebenso hätte es sonst viel Geld gekostet, die Inbetriebnahme zu verhindern. Zudem sei beschlossen, den Hambacher Forst nicht zu roden und etliche Tagebauen zu schließen, so der Bundeswirtschaftsminister: "Das zeigt, dass wir es ernst meinen und dass der Weg, den wir gehen, nicht so einfach zu revidieren ist."