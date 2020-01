- Forscher: "Mehrfachbeschäftigung ist oft Zubrot und Selbstverwirklichung"

Graf führte seine Studie im Jahr 2017 durch. Ein erster Eindruck war dabei, dass die Zahl der Zweit- und Drittbeschäftigungen im Rahmen der Hartz-Reformen zugenommen hat. Ebenso zeigte sich im Abgleich mit weiteren Erhebungen: Es sind eher Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich, die eine zusätzliche Nebentätigkeit aufnehmen.



Etwa die Hälfte der Befragten hat in der Untersuchung von 2017 angegeben, dass sie einen Nebenjob aus finanzieller Not ausübt. Aber: Ebenso viele Teilnehmer haben ausgesagt, dass besondere Konsumwünsche bei der Nebenbeschäftigung für sie eine Rolle spielen.



Nicht alle, die einen oder mehrere Zusatzjobs ausübten, entschieden sich dafür aus Leidenschaft, so Graf. Dennoch: Wer einen Nebenjob ausübt, mag diese Tätigkeit auch häufig. Diese Perspektive hätten auch Tiefeninterviews mit einzelnen Studienteilnehmern belegt, die in ihrem Nebenjob sowohl Zusatzverdinest als auch persönliche Erfüllung fanden. "Hier zeigt sich ein breiteres und diverseres Bild und [Nebenjobs] sind nicht nur auf die Notlage von Menschen zurückzuführen", so Graf.