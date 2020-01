Köster (SPD): EU sollte in Libyen nicht militärisch eingreifen

Die EU-Außenminister haben über die Umsetzung der Beschlüsse der Libyen-Konferenz beraten. Dietmar Köster, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Europaparlament, betont, die EU müsse den diplomatischen Prozess fortführen und nicht militärisch eingreifen.

Die EU habe mitgeholfen, dass der Berliner Prozess zu einem Erfolg werde, so der SPD-Politiker. "Ich sehe die militärischen Interventionen in der Vergangenheit als zentralen Grund, warum wir jetzt die Situation in Libyen und im ganzen Nahen Osten haben." Und weiter: "Wir müssen unsere Kraft auf diplomatische Lösungen setzen."

Zur Marineoperation Sophia

Dass die Europäische Union plant, die Militäroperation "Sophia" neu aufzusetzen, begrüßt Köster grundsätzlich. Denn im Mittelmeer gebe es eine humanitäre Krise - seit 2000 seien dort 35 000 Menschen ertrunken. "Das ist die zentrale Aufgabe, die die Europäische Union bewältigen muss."

Sophia habe die Aufgabe gehabt, Schlepperbanden zu bekämpfen. Außerdem sollte dadurch das Waffenembargo umgesetzt werden Ziviles Seenotrettungsprogramm. Und es wurden viele Menschen vor dem Ertrinken gerettet. "Die Lösung der Probleme in Libyen kann ich mir nur vorstellen, wenn die humanitäre Krise im Land beseitig wird", sagt der Politiker. Bei diesem Ziele würde ein Waffenstillstand helfen.