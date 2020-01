- Nahost-Kenner Gerlach: "Libyen ist komplexer Flickenteppich an Problemen"

Auf dem Libyen-Gipfel ging es nicht primär darum, den Konflikt in dem Land zu befrieden, so Gerlach. Sondern darum, die Interessen der beteiligten ausländischen Mächte abzugleichen und einen gewissen Konsens zu finden. Ebenso war es eine Art Test, ob koordinierte Aktionen weiter möglich sind oder in der Staatengemeinschaft künftig jeder einfach macht, was er will.



Die Zahl der Kämpfer und Bewegungen vor Ort sei noch überschaubar, so Gerlach. "Libyen ist nicht Kongo." Aber es sind weiterhin viele Waffen im Land, was die Kriegsgefahr nicht verringert. Denn wenn die internationalen Truppen plötzlich abziehen, könnte das Machtverhältnis wieder zu Gunsten General Haftars kippen. Dies zu verhindern, sei derzeit zentral, sagte Gerlach.



Ebenso muss geklärt werden, wie es mit den Milizen weitergeht – denn sie erhalten ihren Sold von der Libyschen Zentralbank und haben schon deshalb Interesse daran, weiterzukämpfen. Gerlach glaubt jedoch, dass die Libyer sich demokratisch zu organisieren und auszudrücken vermögen: "Das wird aber ein langer und sehr schwerer Prozess."