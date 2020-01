- Virologe: "Wir können das Virus noch nicht hundertprozentig einschätzen"

Ein neues Coronavirus breitet sich in China aus. An der davon ausgelösten Lungenkrankheit sind bereits Menschen gestorben. Lars Schaade, Professor für Virologie und Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, gibt Entwarnung: Eine Gefahr für Deutschland bestehe derzeit nicht.



Coronaviren können zu Lungenentzündungen führen. Im Fall des neuen Coronavirus in China handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Infektion, die vom Mensch zum Tier übergesprungen ist. Als erster Ausbruchsort wurde ein mittlerweile geschlossener chinesischer Markt identifiziert, aber es gibt auch andere Ausbruchsherde in China, so Schaade. Derzeit analysieren die chinesischen Behörden, wie weit das Virus bereits verbreitet ist.



Aktuell [Stand 20. Januar 2020, Anm. d. Red.] gibt es etwa 205 bestätigte Krankheits- und drei Todesfälle, so Schaade. Bei den Verstorbenen handelte es sich um Personen, die bereits vorher schwer erkrankt waren. Wie genau das Virus funktioniert, müsse man noch herausfinden. Ebenso zeigte sich bisher: Die Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht ganz so leicht.



Deshalb gäbe es derzeit keinen Anlass für Panik. Das Risiko einer Infektion in Deutschland sei derzeit sehr gering, so Schaade.

Mehr zum neuen Coronavirus erfahren Sie auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts.