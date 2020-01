- Planfeststellungsverfahren würde BER-Ausbau verzögern

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Berlin verhandelt über die Frage, wie groß der BER auf der jetzigen rechtlichen Grundlage noch werden darf. Luftrecht-Experte Elmar Giemulla rechnet damit, dass das OVG deutliche Grenzen für den weiteren Ausbau setzen wird.

Der Flughafen BER soll zunächst um ein weiteres Terminal erweitert werden. Dafür steht bereits der Rohbau. Klagen für das Genehmigungsverfahren dieses Teils kommen spät, "da bereits Fakten geschaffen sind", erklärt der Rechtsanwalt und Professor für Luftrecht an der TU Berlin.

Mit einem Masterplan 2040 sieht die Flughafengesellschaft einen Ausbau des Flughafens in mehreren Schritten vor. Dadurch sollen in Zukunft bis zu 58 Millionen Fluggäste im Jahr am BER abgefertigt werden. Elmar Giemulla gehe davon aus, dass das Gericht deutliche Worte sprechen wird, dass die nächsten Schritte eines ordentlichen Planfeststellungsverfahrens mit Anhörung bedürfen. "Das dauert Jahre und das wird den Ausbau verzögern."

Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Tegel



Eine solche Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg werde auch Auswirkungen auf den Flughafen Tegel haben: "Dann wird wohl keine Wahl bleiben, als Tegel weiterhin offen zu halten." Grundsätzlich sei mit mehr Fluggästen zu rechnen.

"Das Hochleveln auf das Doppelte bringt für die Anwohner zusätzliche Belastungen", erklärt der Flugrechtsexperte. Dies sei eine Voraussetzung für ein Planfeststellungsverfahren mit Anhörung. Nach Ansicht von Giemulla wird das OVG das auch so sehen.