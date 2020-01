- Friedrichswerderscher Kirche in Berlin offen für Besucher

Fast acht Jahre wurde die Friedrichswerdersche Kirche in Berlin-Mitte saniert. Das war nötig, nachdem der historische Bau durch Arbeiten nebenan beschädigt wurde. Pfarrer Stephan Frielinghaus spricht über das langjährige Bauprojekt und die Zukunft des Gebäudes.



Alle seien froh, dass die acht Jahre Sanierungsarbeiten abgeschlossen seien, erklärt der Pfarrer der Kirchengemeinde Friedrichstadt. Die Kirche sei wieder wie früher hergestellt, "sieht Innen und Außen schön aus."

Dennoch bleiben bei Pfarrer Frielinghaus Fragen offen. Etwa danach, wie es möglich war, dass so dicht an das historische Gebäude heran gebaut werden durfte. Hätte man sich an das Berliner Denkmalgesetz gehalten, wäre der Schaden - ein Riss vom Portal bis zum Altar - nicht passiert, so der Pfarrer.

In Zukunft wird das Kirchengebäude zunächst weiter als Ausstellungsraum durch die Staatlichen Museen benutzt.

Die Tage der offenen Tür finden am 18. und 19. Januar 2020 in der Friedrichswerdersche Kirche statt. Jeweils 10 bis 16 Uhr kann man diese Am Werderschen Markt in 10117 Berlin besuchen.