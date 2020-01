- "Die Lausitz muss Energiestandort bleiben"

Nach dem Kohlegipfel von Bund und Ländern am Donnerstag steht fest: Spätestens 2038 ist Schluss mit der Kohle in der Lausitz. Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg, eine der betroffenen Kommunen, fordert bis dahin die Schaffung industrieller Ersatzarbeitsplätze.



Raus aus der Kohle, jetzt aber wirklich. 2038 geht das Kraftwerk Schwarze Pumpe in Spremberg vom Netz. Deutlich schneller geht es für das deutlich ältere Braunkohlekraftwerk Jänschwalde. Spätestens 2028 ist hier die letzte Schicht für zur Zeit 850 Mitarbeiter. Der Strukturwandel in der Lausitz hat nun einen festen Termin bekommen. Dafür bekommt die Region Geld. Jede Menge Geld. Insgesamt 40 Milliarden Euro teilen sich die deutschen Braunkohlereviere, um den Wandel zu stemmen.

Christine Herntier ist parteilose Bürgermeisterin von Spremberg, sie war Mitglied der Kohlekommission und ist Sprecherin der betroffenen Lausitz-Kommunen. Allein in ihre Region würden 17,2 Milliarden Euro fließen. Reicht das Geld aus? "Das kommt darauf an, was man damit macht", sagt Herntier. An erster Stelle stünde die Schaffung von industriellen Ersatzarbeitsplätzen. Die Lausitz müsse darüber hinaus schneller an die Metropolregionen angebunden werden.

Es brauche ein Planungsbeschleunigungsgesetz

Der Landrat des Spree-Neiße-Kreises, Harald Altekrüger fordert vom Bund ein Planungsbeschleunigungsgesetz. Laut Herntier brauche es das unbedingt. Dies stünde auch im Abschlussbericht der Kommission. "Es kann nicht sein, dass es zehn Jahre und länger dauert, dass eine Straße oder eine Erweiterung des Schienennetzes überhaupt geplant ist", sagt Herntier. Diese Projekte müssten priorisiert werden und die Menpower zur Verfügung gestellt werden.

Wird das Geld auch einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung zur Folge haben: Aufbruch statt Wehmut? "Es kommt darauf an, den Leuten zu zeigen, dass wir gute Projekte entwickeln, die auch dafür taugen, den Strukturwandel herzustellen." Die Lausitz müsse auch zukünftig Energie-Standort bleiben. Herntier: "Wir sind bereit."