- Vogel: "Unser Ziel ist 100 Prozent Bio ab 2050"

Heute wollen Landwirte wieder bundesweit gegen strengere ökologische Vorgaben protestieren. Der neue Brandenburger Landwirtschaftsminister Axel Vogel sagt: In vielen Bereichen könne man bereits liefern, doch bei der Umstellung der Tierbetriebe hakt es noch.



Ist Brandenburg zu wenig Bio? Aus Berliner Sicht möglicherweise schon. Berlins Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt jedenfalls beklagt, Brandenburgs Biolandwirtschaft reiche nicht aus, um den Berliner Bedarf regional zu decken.

Und der Bedarf ist groß: Aus Berlin käme die größte Nachfrage Europas nach Biolebensmitteln. Womöglich ändert sich das, denn Brandenburg will den Bio-Anteil deutlich erhöhen. Das hat sich der neue grüne Landwirtschaftsminister Axel Vogel vorgenommen. Wie soll das gehen? "In einigen Bereichen können wir schon liefern, etwa beim Roggen." Die Schwierigkeiten lägen aber bei Gemüse und Obst. Im Bereich Milch sehe es ebenfalls gut aus, so Vogel.

In fünf Jahren den Berliner Bedarf befriedigen



Man wolle den Berliner Bedarf in fünf Jahren befriedigen, aber das werde nicht einfach. Eine Zielsetzung sei es, den Ökoanteil der landwirtschaftlichen Fläche in Brandenburg von 12,9 Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen. 2050 sollen es dann 100 Prozent sein. "Das geht aber nur dann, wenn die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen vorhanden sind“, sagt Vogel. Die großen Flächen seien dabei aber kein Nachteil.

Wenn Tierbetriebe auf Bio umstellen wollen, müssen sie massiv investieren. Zu viel, aus Sicht vieler brandenburgischen Bauern. Dagegen rollen heute und morgen wieder die Traktoren nach Berlin, um dagegen zu demonstrieren. Sind die Hürden zu hoch gelegt? "Das glaube ich nicht. Wir haben genügend Fördermittel für die Umstellung in der Tierhaltung." Diese Mittel würden nur kaum in Anspruch genommen, so Vogel. Da fehlten häufig Kenntnisse, aber auch Beratungsangebote.