- Bundestag beschließt Maßnahmen gegen Cybergrooming

Der Begriff Cybergrooming beschreibt Erwachsene, die mit sexuellen Absichten im Internet Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen in Chatrooms und bei Onlinespielen aufnehmen. Seit heute dürfen aber auch die Ermittler mitspielen, hat der Bundestag beschlossen. Mirjam Meinhardt kennt die Details.

Der Bundestag hat am Freitag zwei Punkte in Sachen Cybergrooming verhandelt. Es galt bereits ein Gesetz, das Erwachsenen verbietet mit sexuellen Absichten Kinder im Internet anzusprechen. Bisher war es jedoch nur strafrechtlich relevant, wenn sich hinter der angesprochenen Person wirklich ein Kind verbirgt und nicht etwa die Eltern oder ein Ermittler, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Mirjam Meinhardt.

Jetzt wurde das Gesetz angepasst. "In Zukunft ist es egal, ob ein potenzieller Täter versucht ein Kind anzusprechen, oder ob dahinter tatsächlich ein Ermittler sitzt“, sagt Meinhardt. Der Bundestag hofft, so Kindesmissbrauch und Kinderpornografie besser verhindern zu können.

Ermittler bekommen mehr Möglichkeiten

Der zweite Punkt, der heute vom Bundestag beschlossen wurde, ist, dass es Ermittlern in Zukunft auch möglich sein wird, computergenerierte Bilder für ihre Arbeit zu verwenden. Um in viele Chatrooms hinein zu kommen, sei eine sogenannte "Keuschheitsprobe“ notwendig, erklärt Meinhardt. Das heißt, man müsse selbst pornografisches Material vorlegen, um überhaupt am Chat teilnehmen zu dürfen.

"Das war bisher nicht möglich für die Ermittler, soll aber in Zukunft möglich sein“, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin. Die Ermittler würden dann computergenerierte Bilder vorlegen, allerdings nur nach einer besonderen Schulung und mit der Erlaubnis eines Richters, erklärt Meinhardt.

Bedenken der Opposition

Grundsätzlich seien bei der Debatte alle Parteien einer Meinung gewesen, dass Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Internet effektiver bekämpft werden müssen und auch bei der Verwendung von computergenerierten Bildern herrschte Einigkeit. Womit teile der Opposition ein Problem haben, sei die erweiterte Strafbarkeit, das Täter auch belangt werden können, wenn sie nur denken mit einem Kind zu chatten, erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin.

Die Opposition gab zu bedenken, es handele sich um eine vorgelagerte Straftat, weil der Täter ja gar nicht mit einem real existierenden Kind spricht. Das Polizeirecht reiche schon aus und eine materielle Strafrechtsänderung sei zu viel, kritisierte die FDP.