imago/Pacific Press Agency Bild: imago/Pacific Press Agency

Fr 17.01.2020 | 10:05 | Interviews

- Bilanz zur Fashion Week: Tolle Designer, nachhaltige Kreationen

Die aktuelle Auflage der Berlin Fashion Week geht zu Ende. Wir ziehen Bilanz mit Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der Vogue. Sie sagt: Was sie in den letzten Tagen in Berlin gesehen habe, habe ihr sehr viel Spaß gemacht.