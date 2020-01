- Der Preis, den wir nicht zahlen wollen

In Deutschland findet ein harter Wettbewerb um Lebensmittelpreise statt. Nicht nur die Bauern, sondern auch die Händler müssen sich den Preisvorstellungen der Verbraucher beugen, erklärt Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel.



Grundsätzlich orientiere sich das Angebot der Supermarktketten an dem was wir kaufen, sagt Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Hochschule Heilbronn. "Es ist mittlerweile so, dass wir auch bei den Discountern Fairtrade- und Bioprodukte finden.“ Eigentlich entscheiden wir als Verbraucher am Ende, was die Lebensmittelketten im Sortiment haben.

Aggressive Angebote drücken den Einkaufspreis

Aber auch die Supermärkte nehmen Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen. "Wenn konventionelle Produkte besonders dafür genutzt werden, uns durch aggressive Preise in die Läden zu locken, dann beeinflusst das natürlich unser Kaufverhalten“, erklärt Rüschen.

Je aggressiver die Händler Verkaufspreise machen wollen, umso mehr müssten sie auch darauf achten günstige Einkaufspreise zu bekommen. Das spiegelt sich dann auch in der Beschaffung wieder, sagt der Professor für Lebensmittelhandel. Letztlich müssen die Bauern dann günstige Produkte produzieren, weil es die Ketten so verlangen.

Auch die Händler leiden unter dem Preisdruck



Das Geld, das wir als Verbraucher nicht ausgeben, fehlt aber nicht nur den Bauern, sondern auch den Händlern. "Es ist in der Wertschöpfungskette nicht so, dass die Händler extrem viel verdienen an den Produkten“, sagt Rüschen. Im Lebensmittelhandel seien der Wettbewerb und die Rivalität einfach sehr hoch, was man auch daran sehe, dass mit Real jetzt wieder ein Händler vor dem Verkauf steht.

Den großen Gewinn machen Händler wie Aldi und Lidl nicht in Deutschland, sagt der Professor für Lebensmittelhandel. Rentabilität entstehe in Deutschland mehr durch die Anzahl der Märkte als durch den Preis der Produkte. Das führt dann letztendlich auch zu dem harten Kampf in der Beschaffung, sagt Stepahn Rüschen.