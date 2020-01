imago images / Christian Mang Bild: imago images / Christian Mang

Fr 17.01.2020 | 09:05 | Interviews

- Landwirtin: "Wir brauchen eine sinnvolle Wertschöpfungskette"

Am Freitag startet die Grüne Woche in Berlin. Parallel demonstrieren in ganz Deutschland Bauern gegen zu viele Ökovorgaben und Düngeverbote. Wir sprechen mit Johanna Mandelkow, Landwirtin und Mitorganisatorin der Proteste, über ihre Ziele.