- Immer mehr Angriffe gegen Polizei und Feuerwehr

Schwere körperliche Attacken auf Polizei und Feuerwehr nehmen ín Berllin immer mehr zu. Wie damit umgegangen werden soll, wurde heute im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert. Landespolitikreporter Holger Hansen war dabei.

Am vergangenen Wochenende hatte es wieder einen Angriff gegeben. Ein Feuerwehrmann wurde in Uniform am U-Bahnhof Prinzenstraße von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen, geschlagen und zu Boden getreten. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus. Leider nur ein Fall von vielen. Allein im letzten Jahr gab es 200 Angriffe auf Feuerwehrleute, bei der Berliner Polizei sogar noch mehr.

Einigkeit nur bei der Bestürzung

Was gegen die Angriffe getan werden kann, wurde am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert. Die Empörung über die Angriffe sei bei allen Abgeordneten parteiübergreifend sehr groß gewesen, berichtet unser Landespolitikreporter Holger Hansen. Bei der Frage, wie Mitglieder von Polizei und Feuerwehr besser geschützt werden könnten, seien die Meinungen dann aber schon wieder auseinander gegangen.

Die Opposition habe der rot-rot-grünen Regierung Tatenlosigkeit vorgeworfen, sagt unser Landespolitikreporter. Eine ganze Liste von Kritikpunkten wurde aufgezählt: vom ermordeten Arzt Fritz von Weizsäcker bis zur Problematik in der Rigaer Straße. Es müsse mehr passieren, so die Forderung der Opposition.

Innensenator weist Schuld zurück



Innensenator Andreas Geisel von der SPD wiederum habe den Vorwurf zurückgewiesen, der Senat sei schuld an den Attacken gegen Polizei und Feuerwehr, berichtet Holger Hansen. Wenn eine Gesellschaft verroht, seien alle gefordert, sagte Geisel in der Aktuellen Stunde des Berliner Senats. Die Polizei und Feuerwehr seien bereits besser ausgerüstet worden und auch die Personalsituation wurde verbessert. Jetzt müsse gemeinsam über weitere Lösungsansätze nachgedacht werden, so der Innensenator.